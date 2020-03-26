Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi Son dakika: İran'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 157 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 234'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs İran'da can alma devam ediyor. Son 24 saatte 157 kişi daha salgın sebebiyle hayatını kaybetti ve toplam hayatını kayebdenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi.

TOPLAM VAKA SAYISI 27 BİN 17

Koronavirüs salgını sebebiyle hayatın durma noktasına kadar geldiği İran'da toplam 27 bin 17 vatandaş virüsle enfekte olmuş durumda. Binlerce insanın durumunun kritik olduğu ülkede, 9 bin 625 kişi ise tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

İRAN SAĞLIK BAKANLIĞI HAMANEY'İ YALANLADI

Öte yandan, koronavirüs salgınının Çin'de ortaya çıktıktan sonra İran'da görülmesinin ardından, İran Dini Lideri Hamaney virüsün İranlılar için özel olarak üreteildiğini iddia ederek, Hamaney, "Söylendiğine göre İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş" ifadelerini kullanmıştı. Ancak İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda böyle bir durumun olmadığı dile getirildi ve İran'daki virüsün Çin'de ortaya çıkandan farksız olduğu aktarıldı.