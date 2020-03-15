Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 kişi artarak 724'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs komşumuz İran'da can almaya devam ediyor. İran'da bugün 113 kişi daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybederken toplam can kaybı 724'e yükseldi.

724 ÖLÜM, 12 BİNİ AŞKIN VAKA

İran'ı etkisini gün geçtikçe daha fazla hissettiren koronavirüste, vaka sayısı 12 bini aşarken, bugün yaşanan 113 ölümle beraber toplam ölü sayısı 724'e yükseldi.

ÖLENLERİN YAŞ ORTALAMASI 67

İran Sağlık Bakanlığı ise ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu açıkladı. Virüse yenik düşen en küçük kurbanın aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğu bildirildi.