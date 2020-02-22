: Son dakika: İran'da koronavirüsden 1 kişi daha öldü, salgındaki ölü sayısı 6'ya yükseldi

22.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:24

İran Sağlık Bakanlığı ülkede 10 koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini ve bu vakalardan birinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tespit edilen son vakalarla birlikte İran'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı toplam 6'ya yükselirken, enfekte kişi sayısı 27'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI İTALYA'DA 2 OLDU

Öte yandan Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan virüs, Avrupa'da da can almaya devam ediyor. Gelen bir diğer son dakika gelişmesine göre ise İtalya'da da ölü sayısı 2'ye yükseldi.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Öte yandan koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 347'ye çıktı.

Son 24 saatte 397 yeni vaka tespit edilerek, toplam koronavirüs bulaşan kişilerin sayısı 11 bin 477'sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288'e yükseldi.

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