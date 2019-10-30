Son dakika: Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi

30.10.2019 22:50

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor. Irak'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.

5 BİN 500 KİŞİ YARALANDI

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde son 6 gündür düzenlenen protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, göstericiler ve emniyet güçlerinden yaralananların sayısının ise 5 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.

YEŞİL BÖLGE'YE FÜZELİ SALDIRI

Öte yandan, Irak'ın başkentinde hükümet binaları ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına düzenlenen füzeli saldırı sonucu 1 Irak askeri öldü.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN SERT MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Tahrir Meydanı'ndan atılan ses bombalarının yankısı başkentin birçok noktasından duyuluyor. Komiserlik, güvenlik güçlerini Bağdat, Meysan, Basra ve Zikar vilayetlerindeki protestoların dağıtılmasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmakla suçladı. Ayrıca Basra, Zikar ve Babil vilayetlerinde 153 kişinin gözaltına alındığı 123'ünün serbest bırakıldığı ifade edildi. Açıklamada, göstericilerin arasına karışan kişilerce özel ve kamuya ait 90 binanın yakıldığı ya da tahrip edildiği vurgulandı.

TIBBİ MÜDAHALE EKİPLERİ BULUNUYOR

Irak güçleri, hükümetin verdiği talimatla göstericileri Tahrir'den uzaklaştırmaya çalışsa da göstericiler meydandan ayrılmak istemiyor. Gösteri alanında gönüllü görev yapan tıbbi müdahale ekipleri de yer alıyor. Ekipler, yoğun şekilde atılan gaz bombalarından etkilenenlere müdahale ediyor. Durumu ağır olanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA