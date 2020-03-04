: Son Dakika: Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

04.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:34

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs can almaya devam ediyor. Irak'ta koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Tüm dünya Çin'de ortaya çıktıktan sonra Avrupa ve Orta Doğu'ya da yayılan koronavirüs salgınıyla başa çıkmanın yollarını ararken hızla yayılan virüs can almaya devam ediyor.

IRAK'TA İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

İlk kez 24 Şubat'ta Necef'te İranlı bir öğrencide koronavirüsün görüldüğü Irak'tan kötü haber geldi. Türkiye'nin komşusu Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Ülkede bugüne kadar 32 kişide koronavirüs tespit edildiği açıklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle tüm dünyada ölü sayısı 3 bin 200'ü geçti. Dünya genelinde hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 93 binin üzerinde. Türkiye'nin komşularından Yunanistan, Gürcistan, Nahçıvan, İran ve Irak'ta da koronavirüs görüldü. İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 77'yi buldu.

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