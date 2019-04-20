Irak Sınırından Acı Haber! Şehit ve Yaralılarımız Var

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Irak sınırında yürütülen operasyonlarda 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

"2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 7 ASKERİMİZ YARALI"

TSK'dan gece yarısı gelen habere göre;

"Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Teröristler hava harekâtı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."