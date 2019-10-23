Son dakika: İngiltere'de bir kamyonun içinde 39 ceset bulundu

Son dakika: İngiltere'de bir kamyonun içinde 39 ceset bulundu

Son dakika: İngiltere'nin Essex bölgesinde Bulgaristan'dan gelen bir kamyonun içinde 39 ceset bulundu.

23.10.2019 11:43
Son dakika: İngiltere'de bir kamyonun içinde 39 ceset bulundu

İngiltere'nin Essex bölgesinde Bulgaristan'dan gelen bir kamyonun içerisinde 39 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis, sürücüyü gözaltına aldı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada Londra'nın doğusunda kamyon konteynerinde 39 kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi. Olayda kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı açıklandı.

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