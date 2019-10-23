Son dakika: İngiltere'de bir kamyonun içinde 39 ceset bulundu
Son dakika: İngiltere'nin Essex bölgesinde Bulgaristan'dan gelen bir kamyonun içinde 39 ceset bulundu.
İngiltere'nin Essex bölgesinde Bulgaristan'dan gelen bir kamyonun içerisinde 39 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis, sürücüyü gözaltına aldı.
İngiliz polisinden yapılan açıklamada Londra'nın doğusunda kamyon konteynerinde 39 kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi. Olayda kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı açıklandı.
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