Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber
Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Dünya

Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Koronavirüse karşı sürü bağışıklığı yöntemiyle tepki çeken İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın da koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

27.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:24
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgını dünyada giderek yayılırken hastalığa yakalanan önemli isimlerden sonuncusu da İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu.

Tüm dünyada 25 bine yakın kişinin ölümüne neden olan ve 550 bine yakın insanda görülen koronavirüs etkisini giderek artırıyor.

JOHNSON DA YAKALANDI

Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Johnson, ilk açıklamasında "Testim pozitif çıktı, kendimi karantinaya aldım. Virüsle savaşıp telekonferansla kabineyi yöneteceğim" ifadelerini kullandı.

PRENS CHARLES DA POZİTİF ÇIKMIŞTI

Hatırlanacağı üzere iki gün önce İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi de pozitif çıktı. Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı" belirtildi.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İngiltere'de Kovid-19'la mücadelede başlangıçta "sürü bağışıklığı" denilen farklı bir metodu tercih etti. Virüsün doğal yayılımı sonucunda insanların oluşturacağı bağışıklıkla virüse karşı mücadele edileceği söylenen bu metodun tek uygulayıcısının İngiliz hükümeti olması tepkileri de beraberinde getirdi. Bilim çevrelerinden gelen tepkilerin ardından hükümet metot değişikliği kararı vermiş olsa da, karar alma sürecinde sergilenen zafiyetin ağır sonuçları olması bekleniyor. Salgınla mücadelede göstereceği performans Başbakan Boris Johnson'ın siyasi kariyeri açısından belirleyici olacak.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

Birleşik Krallık'ta şu ana kadar 11 bin 658 kişi koronavirüs salgınına yakalandı. Hastalık dolayısıyla hayatını kaybeden sayısı ise 578.

Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Haberin Videosu:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İlgili Haberler

Koronavirüs erkekliği öldürüyor mu? Koronavirüs sperm sayısını azaltıyor mu? Corona virüs ve erkeklik hormonu ilişkisi! Çinli Bilim Adamları Açıkladı
Koronavirüs erkekliği öldürüyor mu? Koronavirüs sperm sayısını azaltıyor mu? Corona virüs ve erkeklik hormonu ilişkisi! Çinli Bilim Adamları Açıkladı
Boris Johnson kimdir? Boris Johnson nereli, dedesi kim?
Boris Johnson kimdir? Boris Johnson nereli, dedesi kim?
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti
Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Felaketi yaşayan Avrupa'dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü Haber
Felaketi yaşayan Avrupa'dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı Haber
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi Haber
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek Haber
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haber
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Virüse elindekini koklatarak meydan okuyan kişi için yakalama kararı! Haber
Virüse elindekini koklatarak meydan okuyan kişi için yakalama kararı!
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
İki süper güç ABD ve Çin, koronavirüse karşı birlikte mücadele edecek
IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek
IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Virüs tedavisi için yazılan kitapta korkunç detay: Bilinç kaybı yüksek
Virüs tedavisi için yazılan kitapta korkunç detay: Bilinç kaybı yüksek
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans...
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Koronalı hamile kadın 'Evde kalın' çağrısı yaparken nefessiz kaldı
Koronalı hamile kadın "Evde kalın" çağrısı yaparken nefessiz kaldı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Ender Saraç Demet Akalın Serra Yılmaz
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Polis Milli Kadın
Şu an buradasınız: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 15:55:42. #1.15#
title