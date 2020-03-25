Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika: Tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinden Prens Charles'ta da görüldü.
25.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:50
Koronavirüs dünyada 20 binden fazla insanın ölümüne neden olurken salgın; zengin, fakir, kadın, erkek ayırmıyor.
KRALİYET AİLESİNE SIÇRADI
İngiltere Veliaht Prensi Charles'in yeni tip koronavirüs (Kovid19) testi pozitif çıktı.
İNGİLTERE'DE SON DURUM
İngiltere'de bugüne kadar 8 bin 77 kişide koronavirüs görüldü. Hastalık ülkede 422 kişinin ölümüne neden oldu.