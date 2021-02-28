Son Dakika | 'İmalathanede çalışabilir' belgesiyle kaçak kazıda yakalandılar

Son dakika haberler: SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmak için 'imalathanede çalışabilir' kağıdı alan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparken yakalandı.

SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmak için 'imalathanede çalışabilir' kağıdı alan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparken yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Tekkeköy ilçesi Bakacak Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçip, çalışma başlattı. Ekipler, iki şüpheliyi kazı çalışması yaptıkları sırada yakalayarak gözaltına aldı.

KISITLAMAYI DA İHLAL ETTİLER

Şüphelilerin yapılan üst aramasında, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmak için aldıkları 'imalathanede çalışabilir' belgesi ele geçirildi. Aynı zamanda tarama çubuğu ve kazı malzemelerine de el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA