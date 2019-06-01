Son Dakika! Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
Son dakika! Iğdır'da Türkiye-İran sınırında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı.
Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.
Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA