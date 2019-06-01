Son Dakika! Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA