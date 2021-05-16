Son Dakika | IĞDIR'DAKİ POMPALI SALDIRIDA ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Son dakika haberleri: IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde Ersin Aydeniz'in (36) pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan akrabası Ünal Aydeniz de (32) yaşamını yitirdi.

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde Ersin Aydeniz'in (36) pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan akrabası Ünal Aydeniz de (32) yaşamını yitirdi. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Olay, 14 Mayıs'ta öğle saatlerinde Tuzluca'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kuruağaç köyünde meydana geldi. Yavuz Aydeniz (65) telefon görüşmesi yaparken, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen akrabası Ersin Aydeniz'in silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Yavuz Aydeniz kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan oğlu Ünal Aydeniz, olay yerine koştu. Ersin Aydeniz, bu kez de Ünal Aydeniz'e ateş edip yaraladı. Köy korucusu Taner Özayyıldız (27), Yavuz ve Ünal Aydeniz'i hastaneye götürmek için aracıyla bölgeye geldi. Ancak Aydeniz, bu kez de Taner Özayyıldız ile yanındaki Gaffar Özayyıldız ve Adil Aydeniz'e (66) ateş açtı. Evine doğru giden Ersin Aydeniz, araç içerisinde yaralı gördüğü Taner Özayyıldız'a bir el daha ateş etti.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Taner Özayyıldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer 4 yaralı ise İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Yavuz ve Adil Aydeniz de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan ve Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilerek tedavi altına alınan Ünal Aydeniz de gece yarısı yaşamını yitirdi. Olayda bacağından yaralı olarak kurtulan Gaffar Özayyıldız taburcu edildi.

Ünal Aydeniz, bugün Kuruağaç köyüne götürülerek aynı olayda ölen babası Yavuz Aydeniz'in yanına defnedilecek. Bu arada 4 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan Ersin Aydeniz, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı