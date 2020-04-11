Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımının valilikler ve kaymakamlıklarca yapılan planlamalar doğrultusunda başladığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımının valilik ve kaymakamlıklarca yapılan planlama doğrultusunda başlandığı belirtildi.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla dağıtım başlamıştır, sorunsuz şekilde ilerlemektedir" ifadelerine yer verdi.

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