İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

06.08.2019 19:10
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı'na düzenlene operasyon sonucunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

BÖLGEDE OPERASYONLAR SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et