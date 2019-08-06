İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı'na düzenlene operasyon sonucunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.
BÖLGEDE OPERASYONLAR SÜRÜYOR
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.