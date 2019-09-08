Son Dakika: Soylu'dan, "İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Söz konusu değil

08.09.2019 11:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu, "İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak mı?" sorusuna "Pazar günü açıklama yapacağım." şeklinde yanıt vermişti. Soylu açıklamasında, Diyarbakır, Van ve Mardin'e seçilen belediye başkanlarının yerine kayyım atamalarının 'terör'e ilişkin olduğunu söyleyerek; İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanmayacağını belirtti.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

BEYOĞLU'NDA BIÇAKLAMA

Olayın araştırması devam ediyor. Özellikle 2018-2019 kıyaslandığında cinayet sayıları daha az. Kadın cinayetlerinde yüzde 25 az olmasına rağmen 2019'da kadın cinayetlerinde artış oldu. Avrupa'da da önemli bir artış söz konusu. Her artış ve her azalış bizim için sinyaldir. Bu artışın neden olduğu, dönemsel mi olduğu, farklı sebepleri mi var buna bakıyoruz. Bazı yıllarda ciddi yükselişler, bazı yıllarda da ciddi düşüşler olduğunu ifade edebilirim.

SURİYE'YE KARADAN MÜŞTEREK DEVRİYE

Türkiye burada önleyici, düzenleyici ve sorumluluk sahibinde. Bölgede hem demokratik, hukuk, istikrarlı bir ülke olmanın fonksiyonunu yerine getiriyor. Tarihsel, komşuluk ilişkileri bakımından, terörle ortak mücadele konusunda sorumluluğunu yerine getiriyor. Coğrafya avantajdır ama terör konusunda dezavantajdır. Uyuşturucu, göç konusunda hedef noktasıyız. Türkiye burada pasif bir tutumda olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız, burada dünya siyasetinde kendini gösterdi ve belli etti. Bu devriye Türkiye'nin girişimiyle söz konusudur. Gözlem noktaları Türkiye'nin attığı adımlarla oluşmuştur. Türkiye meseleleri halının altına süpüren, bu topa girmeyim diyen bir ülke olmadı. Türkiye çok önemli adımlar attı. Her ülkenin kendi adına perspektifleri söz konusu. Yakın komşularımız olan, paydaş olduğumuz Avrupa'nın bu konulara duyarsızlığı da değerlendirilecektir.

AVRUPA'YLA İADE SÜRECİ

Avrupa şöyle bir problem söz konusu: Terör dahil olmak üzere biz Avrupa'ya iade taleplerinde bulunuruz. Narkotik olaylarında iade taleplerinin kabulü yüzde 85, terörde yüzde 3'tür. Avrupa'nın yaklaşımı farklı gözlüklerle ortaya konulduğunu resmeder. Biz FETÖ'cüleri Interpol vasıtasıyla arama kararına sahip olamadık. Interpol bunları terör suçlusu olarak görmüyor. Bir hikaye ortaya koymuşlar. Bizim sınırlarımızın ötesi Avrupa'ya geçiştir. Sınırlarımız, güvenliğimizi muhafaza edebilmek için ciddi uğraş içindeyiz. 1550 üzerinde DEAŞ'lı gözaltına aldık. Türkiye'ye girmek isteyen 30 bine yakın kişinin analizleri gerçekleştirilmiştir, bunların 10 bini ülkeye alınmamıştır.

FETÖ'CÜLERİN BULUNDUĞU ÜLKELER

Birçoğu Avrupa'ya geçiyor. 10 binlerce insan sınırı geçti, biz bunların çoğunu yakalıyor. Denizden geçen göçmenlerin sayısı 28 bin, karadan geçenlerin sayısı 4 bin civarında. Aralarında FETÖ'cüler de var. Bu geçen seneye göre yüzde 6 daha düşüktür. Göç sağanağı devam ediyor. Geçen sene 52 bin, bu sene 54 kişiyi geri gönderdik. 105 bin Afgan kaçağı yakaladık. Yunanistan yakaladığında bazılarını geri gönderiyor. 8 bin FETÖ'cü Yunanistan'a geçti. Bu bıraktıklarında tek bir FETÖ'cü yok. Yunanistan bir network'ün parçası. Bir politikayı, Almanya'da, Yunanistan'da, ABD'de hangi politika uygulanıyorsa burada da devam etmektedir. FETÖ elebaşı neredeyse büyük akıl da oradadır.

CANLI BOMBA SAYISI

Türkiye bu konularda tam bir geçiş ülkesi. Türkiye ciddi bir süreçle karşı karşıya. Türkiye'nin Suriye sınırı, Ağrı, Kars, Van, Iğdır, bu sınırların tamamı... Biz gerekli önlemleri alıyoruz. 2016 Aralık'tan bu yana Türkiye'de büyük bir terör olayı olmadı. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye bambaşka güvenlik politikası belirledi. Kendi içimizde daha arileştik. Tecrübe açısından da zayıfladık. Bizim şu anda son 3 yılda gerçekleştirilen bütün operasyonları mucizedir. 15 Temmuz'a her biri birer silledir. Bu büyük mücadelenin bir resmidir. Türkiye'nin, 2002 yılından itibaren savunma sanayi takıntısı oldu. Bu bizi bağımlılıktan kurtardı. Bizim attığımız bombalar ABD'nindi ve kullanmak izne tabiydi. Bizim için koydukları engeller, bizi savunma sanayinde yüzde 20'lerden yüzde 75'lere attı. Bu terörle mücadelemizi ekonomik açıdan da çok iyi noktaya taşıdı. Türkiye'nin bağımsız hareket edebilme kabiliyetini oluşturdu. Teröre karşı meşruiyetle birlikte teknolojiyi ve strateji konusundaki adımları birleştirdiğimizde, Türkiye sınırlarından başlayan operasyon. Siberde ulaştığımız nokta dünyanın en büyük ülkelerinin ulaştığı bir noktada olacak. Bu bizim için fevkalade önemli. Bütün teknolojik kabiliyetimiz yükseliyor. Yüz tanıma sisteminde bir saniyede 100 bin fotoğraf tarayabiliyoruz. Dün 5 kg. TNT yakaladık. DEAŞ'ın da PYD'nin de patronu aynı.

BELEDİYELERE ATANAN KAYYUMLAR

Bu işin doğrusu geçici görevlendirilen belediye başkanları. Kayyım başkan değil burada geçici olarak vekil atanması söz konusu. Yasalarda bu kanun net bir şekilde belirtilmiştir. Teröre bulaşan belediye başkanlarına yapılan işlemlerin hepsi anayasaya uygun. Önceki davalarda 237 yıl 237 ay hapis cezası verildi. Bir kişinin seçilmiş olması istediğini yapabilme özgürlüğünü getirmez. Bir belediye başkanı teröre bulaştığında, yolsuzluk yaptığında seçildikleri için işlem yapmayalım mı? Görevden alınan başkanlarla ilgili mahkemeler sürüyor, cezalar artabilir.

İSTANBUL'A KAYYUM ATANACAK MI? PEJMÜRDE İLE NE DEMEK İSTEDİ?

-İstanbul Haziran ayında bir karar verdi. Beni çöpümü topla, suyumuı akıt, başıma bir iş geldiğinde çözmeye çalış bir belediye bunun için seçilir. Türkiye'yi idare etmek büyük büyük laflar söylemek için de seçilmez. İşini iyi yapmak için seçilir.

Terörle karşı mücadeleye ilişkin atılan adımlara karşı açıklama yapanları ben uyarırım, bu benim İçişleri Bakanı olarak hakkım.

-Belediyeler önemli işlerdir. Türkiye yönetmeye hevesli olabilirsiniz. Bunu isteyebilirsiniz ama önce işinizi yapacaksınız. Bu belediyelerin Diyarbakır, Van, Mardin bunların alınmasının terörle ilişkili olduğunu ifade ettim.

Gidip terörist cenazesini ziyaret ediyor. 'Buradan size 16 milyonun selamını getirdim' diyor. Ben selam falan göndermedim. Biz de İstanbul seçmeniyiz. Ben de eşim de selam falan göndermedim. Bir İstanbul Belediye Başkanı bunu söyleyemez. Ben uyarmak durumundayım.

"İSTANBUL VE ANKARA'YA KAYYUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değil. Terör iltisakı olması gerekir. Ne İstanbul ve ne Ankara için böyle bir değerlendirmemiz söz konusu. İstanbul ve Ankara için böyle bir şeyin söz konusu olması mümkün değil."

Pejmürde kelimesini üzerimizdeki sorumlulukları yerine getiririz demek için kullandım. Türkiye'deki bütün belediye başkanları benim görev alanım çerçevesindedir.

MUSTAFA KEMAL'İN FOTOĞRAFI

Ben şimdi CHP'lilere sesleniyorum. HDP'ye Gazi Mustafa Kemal'in fotoğrafını veriyorsunuz. İstanbul'dan indirilen Gazi Mustafa Kemal fotoğrafı olarak sunuldu, yalan. CHP'lilerin hiç mi vicdanı sızlamadı? Atatürk'le neyi kapatmaya çalışıyorsunuz?



