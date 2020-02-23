Son Dakika: İran'da meydana gelen 5.9'luk deprem sonrası Van'da 8 kişi hayatını kaybetti

23.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:39

İran'ın Türkiye'ye sınır Hoy kentinde saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssüne 4.75 kilometre uzaklıkta olan deprem; Hakkari, Iğdır ve Van'da da hissedildi. Depremde Van'ın Başkale ilçesinde çok sayıda kerpiç ev yıkılırken; 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 21 vatandaşımız yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu açıklandı.

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen deprem doğu illerimizde de hissedildi. Van'ın Başkale ilçesine bağlı köylerde kerpiç evler yıkılırken, acı haberler ardı sıra gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısını 7 olarak açıklamıştı ancak bölgeden bir ölüm haberi daha geldi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

SOYLU'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımıza meydana gelen depremin bizimle alakalı bölümünü arz ettik, Van/Başkale'deki 4 kerpiç evde yıkılmalar söz konusu, Özpınar köyüne ekiplerimiz ulaştı diğerlerine ulaşmak üzereler. Şu anda enkaz altında vatandaşlarımız var. 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili sahadan gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Dışişleri Bakanlığı'nda aldığımız bilgi çerçevesinde İran'ın Hoy kenti için herhangi bir yardım talebi İran tarafından yapılmadı" ifadelerine yer verdi.

ENKAZ ALTINDA KİMSE YOK

Depreme ilişkin konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "An itibarıyla köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

"8 YARALININ DURUMU KRİTİK"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de de hasara yol açtığını kaydetti. Bakan Koca, açıklamasında, "Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik. Depremde 21 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI OKULLARIN DURUMUNU AKTARDI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okulların durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi. Başkale, Saray, Gürpınar ilçelerindeki birkaç köy okulunda ufak çaplı hasar meydana geldi."

İRAN'DA CAN KAYBI YOK, 25 YARALI

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen deprem sonrası, Van'da 7 vatandaşımız hayatını kaybederken İran'da can kaybının yaşanmadığı ancak yaralıların olduğu bilgisi geldi. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, devlet medyasına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Mehdi Şehriyari de yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine intikal ettiğini belirtti. İran devlet medyasına göre, depremde 43 köyde evler hasar gördü.

AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada tahribatın oluştuğu köylere ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde İran'ın sınıra yakın bölgesinde depremin meydana geldiğini söyledi.

Sarsıntının hissedildiği sınır bölgesine ekiplerin sevk edildiğini belirten Bilmez, "Sınıra yakın mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü bilgisi var. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk ettik" diye konuştu.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Bu arada, bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 2.3 ile 3.9 arasında değişen 6 artçı sarsıntı daha oldu.

GELENLER KÖYÜNDE EVLERİN YARISI YIKILDI

Van'ın Başkale İlçesine bağlı yaklaşık 80 konut bulunan Gelenler köyünde, evlerin yarısının yıkıldığı ancak can kaybının olmadığı dile getirildi. Köyde öğretmenlik yapan Ferhat Tulan isimli köy sakini, yaralıların olduğunu ve enkaz altında kalan hayvanların çıkarılma çabasının sürdüğünü aktardı.

Depremin hissedildiği Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi Muhtarı Özcan Işık, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde şiddetli depremle sarsıldıklarını anlattı. Köydeki bazı evlerin deprem nedeniyle yıkıldığını aktaran Işık, "Köyümüz 80 haneli ve 700 nüfusu var. Bazı evler ve ahırlar yıkıldı. Şu anda enkaz altında kalan kimse yok. Bazı yaralılarımızı ambulanslarla hastaneye gönderdik. Şiddetli bir sarsıntıyla kendimizi dışarı attık. İnsanlar korktuğu için eve giremiyor. Ahırların yıkılması nedeniyle hayvanlarımız telef oldu. Komutanlarımız geldi. Şu anda incelemeler yapılıyor" şeklinde konuştu.

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