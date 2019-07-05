Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Reyhanlı açıklaması: Aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da katıldığı programda, Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Seyir halindeki aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşündüklerini kaydeden Bakan Soylu, "İlk elde ettiğimiz bilgileri, Hatay Valimiz ifade ettiler. Seyir halindeki bir aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Tabi bunun için laboratuvar çıktılarına ihtiyacımız var. Oradaki sonuçlara ihtiyacımız var. 3'ünün de kimliği belli. 3'ü de geçici koruma kapsamında, geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeli. 2'si hayatını kaybetti, 1'i şu anda ağır yaralı. Araç seyir halindeyken patladı yani ya içindeki EYP'nin zaman ayarı ya da başka bir dış etkenle iç etkenden kaynaklanmıştır" diye konuştu.

"EN YAKININDAKİ ARABADA BİLE HASAR YOK"

Olayla ilgili tam soruşturma ve tüm bilgiler derlendiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Bakan Soylu, "Etrafta herhangi bir hasar söz konusu değildir. En yakınındaki arabada bile en ufak bir hasar söz konusu değil. İlgili tüm bağlantılarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor. Elde edilen birtakım bilgiler ve veriler var. Bunlar netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacak. Geçmiş olsun" dedi.

HATAY VALİLİĞİNDEN REYHANLI AÇIKLAMASI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü otomobilde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını belirtti.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, patlamanın araçta bulunan el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı belirtilerek, "Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde saat 12.50 sıralarında seyir halindeki bir araçta meydana gelen patlamada araçta bulunan 3 Suriyeliden 2'si ölmüş, 1'i yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup, olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bütün birimlerin olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için çalışmakta olduğu, meydana gelen patlamada vatandaşların ve çevrenin zarar görmediği belirtildi.

REYHANLI'DA OTOMOBİLDE PATLAMA: 2 ÖLÜ 1 YARALI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Patlamada otomobildeki 2 kişi öldü bir kişi yaralandı. Ölenlerin Suriye uyruklu olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Araçta bomba olduğu belli" açıklamasında bulundu. Konuya ilişkin Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan üç kişiden ikisi hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı. Patlamada yaralanan kişinin İskenderun Devlet Hastanesi yanık merkezine kaldırıldığı belirtildi.

2013'TE GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRIDA 53 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve 155 kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleştirilen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Katliamın ardından Suriye istihbaratı ve El-Nusra olağan şüpheli olarak gösterildi. 2'si Suriyeli 33 sanık sanık hakkında dava açıldı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan dava Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli mahkeme ve savcılıkların kaldırılmasının ardından Hatay Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ancak daha sonra mahkemenin talebiyle güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledildi.

Davada karar 23 Şubat 2018'de açıklandı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9'u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13'ü ise çeşitli süreli hapis cezalarına çarptırıldı.

Mahkeme, Yusuf Nazik'in de arasında bulunduğu firari 8 sanığın dosyasını ise ayırmıştı. Saldırının planlayıcısı olan Yusuf Nazik ise Mayıs 2019'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. Burada yargılanan Nazik,saldırıya ilişkin Suriye İstihbaratı'nı suçladı. Yargılama sonunda Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve toplam 5 bin 306 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.