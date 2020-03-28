Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
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Süleyman Soylu, Türkiye, Sağlık, Güncel

Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin girişinde özel araçlarında seyahat edenlerin de ateşlerinin ölçüleceğini açıkladı.

28.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:45
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek

Tüm ülkede koronavirüs tedbirleri alınırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin girişinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin de ateşlerinin ölçüleceğini açıkladı.

Türkiye'de vaka sayısı giderek artan koronavirüs salgınını önlemek için her geçen gün önlemler sıklaştırılırken son olarak otobüsle şehir dışına seyahat yasağı getirilmişti. Bu gelişmenin ardından özel araçların durumu merak ediliyordu.

"ÖZEL ARAÇ OTOBÜS AYRIMI YOK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel araçla seyahat edenlere yönelik alınan koronavirüs önlemlerini şu sözlerle aktardı: Özel araç dahil olmak üzere durdurup özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateşlerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin girişlerinde kontrol ettiğimiz bir sistem oluşturduk, oluşturmaya çalışıyoruz. Bir şüphe görülürse 14 gün karantina uygulanacaktır. Özel araç, otobüs diye bir ayrım yapılmayacaktır. Bu tür salgınlarda bulunduğumuz yerden ayrılmamalıyız."

NE OLMUŞTU?

Dün akşam yayınlanan genelgeyle şehirlerarası yolcu taşımacılığı veren otobüslere kısıtlama getirildi. Genelgeye göre bu otobüslerde mücbir sebebi olanlar haricinde seyahate izin verilmiyor. Otobüsler son seferlerine bugün saat 17.00'de başladı.

Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek

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Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek

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Haber Yorumları (6)
500
DENSİZ: Kiremit düstü kafama, kafa attim tasa, tas yarildi un ufak oldu, aldim eve getirdim, ekmek yaptim yerken disimi kirdim.
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BAYBORA: Destuuuuur, Karaoglan geliyor savul bre Hantal Gazi. . .
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TESTOVSKİ: N''aaaber? Karabiber. . . Na''haber. . . O haber. . .
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MABATTAN NABIZ ÖLCER: Anladim, aldim ben alacagimi. . . Demek ki o bahsettiginden kalmadi, kebap verelim diyorsunuz.
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UÇAK: Uçak seferleri devam ediyor.
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ANONM: çünkü hava alanlarında terrmal makineler var ateş ölçer
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500
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