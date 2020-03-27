Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Son dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Soylu, "OHAL'e gerek yok demem. Koronavirüsün yayılmayla ilgili sadece tahminim var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki koronavirüs tedbirleriyle ilgili NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

NTV ekranlarında Funda Görey ve Özgür Akbaş'ın "Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusuna yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kritik açıklamalarda bulundu.

"Sokağa çıkma yasağına gerek yok demem" sözlerini kullanan Soylu, "Meselenin başından itibaren hepimiz dünyayı izliyoruz. Bizin en çok etkileyen alan İran'a ulaştı. İran'la ilgili hemen tedbir aldık tüm sınır kapılarımızda. Sağlık Bakanlığı hemen orada sahra hastaneler kurdu. Ardından o alanı kesmeye çalıştık. Ardından Avrupa ve Amerika'ya geçti. Avrupa'ya geçer geçmez hemen irtibatımızı kesmek oldu. 30 Ocak'ta tüm sınır kurumlarını uyaran tebliğimiz yayınlandı. Sınır kapılarından başlayan,umuma açık yerler olmak üzere tüm tedbirleri almaya çalıştık. İtalya nerede yanlış yaptı, Amerika nasıl yapıyor, Avrupa neyi yaptı neyi yapmadı bunlara bakıyoruz." dedi.

"4 TEMEL MESELEYİ AYAKTA TUTMAK ZORUNDAYIZ"

Soylu sözlerini söyle sürdürdü: "Dört temel ana meselemiz var. Kamu düzenini ayakta tutmak zorundayız. Sağlık sistemimizi ayakta tutmalıyız. Sağlık, gıda ve hijyen sisteminin sıkıntıya uğramamasıdır. Maskeden tutun solunum cihazına hijmen malzemelerine kadar. Sağlık malzemesi üreten şirketleere ciddi çağrılarda bulunduk. bugün 110 şirketle sağlık bakanlığımız anlaşma imzaladı. Dördüncüsü sosyal izolasyon. "

"211 BİN 670 İŞLETMEYİ KAPATTIK"

"Şu ana kadar kapattığımız işletme sayısı 211 bin 670. Buraya 1448 adli ve idari işlem yaptık. Kamuda yarı yarıya çalışmaya geçildi. Her türlü tedbir alınabilir. Bölgesel karantina uygulanabilir, üst tedbirler alınabilir. Ama bunları gerçekleştirdikten sonra ortadaki durum nedir? Şu anda bizim tespitlerimize göre yüzde 80 hayat durmuş durumda. günde 10 milyon 89 bin 208 kişi toplu taşıma ile yolculuk yaparken şu anda yüzde 10'a düşmüş durumda neredeyse. Şehir içi trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Ayrıca şehirlerarası trafik yoğunluğuna bakıyoruz. Şehirler arası otobüs yolcularında düşüş yüzde 90. Aynı zamanda şehirlerin ana caddelerindeki yoğunluğu izliyoruz. Camilerden, bütün telefon operatörleri kendi telefon açış kodlarını ona döndürdüler, polis arabalarından yayın yaparak vatandaşımızı eve davet ediyoruz. Herkes kendi tedbirini alması lazım. Herkes sosyal izolasyonunu sağlamaya çalışacak."

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA GEREK YOK DEMEM"

"Sokağa çıkma yasağına OHAL'e gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda tahminlerimiz olabilir ama bugünden bir şey söylemek sadece tahmindir. 65 yaş üstü büyüklerimize sınırlama koyduk. Kimsesiz bırakmadık ama. Sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Vefa Sosyal Destek Hattı diye bir hat oluşturduk"