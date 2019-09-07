Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'nun kayyum çıkışına cevap: Umursamıyorum

07.09.2019 10:43

Okulların açılmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'da sergilediği kiralık araçlar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dünkü açıklaması hakkında da konuştu:

"Yıllık 50 milyon liralık tasarruftan bahsediyoruz. Böyle bir israfı ortadan kaldırma çabamızı manipüle etmeye çalışan akla ben şaşıyorum. Biz toplamda 1300 aracın fazlalık olarak kullanıldığını saptadık. 700'ün üstünde bir sayı orada sergileniyor. İsraf var, illa şu marka mı olacak?

Kayyum meselesini ortaya getirmek, pazar günü bunu diyecekmiş, şunu diyecekmiş... Bütün bunlar polemik. Ben pazar günü kimin ne diyeceğini umursamıyorum. Benim işim İstanbullu'ya hizmet. O saatlerde İstanbullu'ya yeşil alan kazandırmak için çalışmada bulunacağım, bunu canlı da yayımlayacağız. Bakalım insanlar o polemiği mi merak edecek, yoksa orman işini mi merak edecek?"

YÜZLERCE ARAÇ YENİKAPI'DA

İmamoğlu'nun talimatıyla, İBB'nin kiraladığı yüzlerce otomobil Yenikapı miting meydanına önceki gece getirilerek sergilenmeye başlamıştı.

Bu olay üzerine basına konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçların araştırılmasıyla ilgili talimat verdiğini belirterek "Belediye işi şov işi değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum atanacak" iddialarına Pazar günü katılacağı bir televizyon programında yanıt vereceğini de söylemişti.