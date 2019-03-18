Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor
Son dakika! Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Hollanda polisi, 37 yaşında saldırganın Türk kökenli olduğunu ve her yerde arandığını açıkladı.
Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Polis, 37 yaşındaki şüpheli Gökmen Tanış'a 'yaklaşılmaması' yönünde uyarıda bulundu.
Utrecht polisinden yapılan açıklama kentteki 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarındaki tramvay istasyonunda yerel saatle 10.45'te silahlı saldırı gerçekleştirildiği, tramvay içerisinde gerçekleştirilen saldırı sebebiyle yaralıların olduğu ve 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, kentte birden fazla noktada ateş açıldığını söyledi.
TERÖR SALDIRISI OLABİLİR
Hollanda polisi olayın terör saldırısı olabileceğini açıkladı. Polis, terör tehdidini en yüksek seviyeye çıkardı.
CAMİLERİN ETRAFINDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Hükümetin de saldırı üzerine acil toplanacağı belirtildi. Kriz masaları oluşturulurken, Lahey'de Parlamento ve Başbakanlık binası çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ülke çapında güvenlik tedbirleri de artırıldı. Polis, Yeni Zelanda'daki saldırıların ardından özellikle camilerin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.
SALDIRGAN TÜRK ÇIKTI: YAKLAŞMAYIN
Yerel medya, kaçan saldırganın saklandığı sanılan bir binanın terörle mücadele ekipleri tarafından kuşatıldığını aktardı. Polis, 37 yaşındaki bir Türk hakkında 'yaklaşılmaması' yönünde uyarıda bulundu. Saldırganın adının Gökmen Tanış olduğu öğrenildi.
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Avrupa ülkelerinde müslüman nüfusu hızla artıyor brükselde her 5 kişiden 4 ü müslüman almanyada 18 milyon göçmenin çogu müslüman fransada öyle artık adamlar istemiyor gelmeyin diyor böyle olaylara başvurucaklar yenizellanda da çok müslüman var mesela korkuyorlar müslümanların çok olmasından müslüman be hristiyanların arasına düşmanlık tohumları ekiyorlar böylece kovmak daha kolay olacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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ULAN TENEKE TÜRKİYRYİ MAHFETTİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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Türkleri kendi ülkelerinden göndermek için yapmayacakları oyun yok bunların ABD ırak''a saldırmak için füze bahane etti olmadı kendi ülkesinde binlerce insanı öldürdü. Bu salak Türk olabilir olmayabilir ama Avrupa türk düşmanlığını körüklemek için yapılan bir oyun olduğu belli. Ayrıca şu da var ölen dindaşlarımız arasında Türk yok durup dururken bir Türk neden etrafa saldırır buna ya ot vermişler ya başka bir şey kafa uçunca saldır demişler neticede Türkleri istemiyorlar amaç düşmanlık yaratmakCevap Yaz Yayından Kaldır
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BUNLAR YABANCI İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI TARAFINDAN KULLANILAN KUKLALARDIRLAR. . . OLAN ORADA EKMEK PARASI İÇİN ÇALIŞAN BİZİM GURBETÇİLERE OLACAKTIR!!!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Avrupada''ki müslümanlar kovulmaya hazır olunCevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır