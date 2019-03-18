Son Dakika! Hollanda'da Silahlı Saldırı! Yaralı Var
Son dakika! Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Silahlı saldırı sebebiyle yaralılar olduğu belirtiliyor.
Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Silahlı saldırı sebebiyle yaralılar olduğu belirtiliyor.
Utrecht polisinden yapılan açıklama kentteki 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, saldırı sebebiyle yaralıların olduğu belirtildi.
ULAŞIMA GEÇİCİ SÜRE ARA VERİLDİ
Silahlı saldırı sebebiyle kentte raylı sistem ulaşımına geçici bir süre için ara verildi.
Polis bölgede operasyon başlattı. Bölgenin iki helikopterle mercek altına alındığı bildirildi.
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