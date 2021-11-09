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Son dakika haber: Hindistan'da araç motosikletlere daldı: 3 ölü, 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... - Hindistan'da araç motosikletlere daldı: 3 ölü, 8 yaralı Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bir aracın motosikletlerin arasına dalması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

- Hindistan'da araç motosikletlere daldı: 3 ölü, 8 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde bir aracın motosikletlerin arasına dalması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Jodhpur kentinde feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan beyaz bir araç seyir halindeki motosiklet ve bisikletlerin arasına daldı. Yayalara da çarpan araç çöp konteynerine çarptıktan sonra durdu. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından olay yeri güvenlik kordonuna alınırken cadde geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, aracın aşırı hız yaptığı bu nedenle kontrolünü kaybettiği belirtildi.

Son dakika haber: Hindistan'da araç motosikletlere daldı: 3 ölü, 8 yaralı

Son dakika haber: Hindistan'da araç motosikletlere daldı: 3 ölü, 8 yaralı

Son dakika haber: Hindistan'da araç motosikletlere daldı: 3 ölü, 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Son Dakika Haberleri
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