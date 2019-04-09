Her Gün Kameraların Karşısına Geçen YSK Başkanı Güven, Yine Bir Şey Söylemedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yerel seçimlere yapılan itirazlarla ilgili kameraların karşısına geçti. Güven, "Yargısal süreç devam ediyor" dedi.

İstanbul'da 51 sandıkta oy sayımı devam ederken YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama geldi. Tüm Türkiye'nin bilgi paylaşmasını beklediği Sadi Güven ise yine kameraların karşısına geçip bilgi vermedi.

"BİLGİ VERMİYORUM"

Güven, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Yargı süreci içerisinde dosya içeriği ile ilgili bilgi vermiyorum. Siyasi parti temsilcilerinden öğrenebilirsiniz"