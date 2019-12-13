: Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

13.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:43

2015 yılında HDP'nin Diyarbakır'daki İstasyon meydanında gerçekleştirdikleri bombalı saldırı ile 4 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olan faillerin cezası belli oldu. Saldırının 3 faili, 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

2015 yılında HDP'nin Diyarbakır'ın İstasyon meydanında düzenlediği mitingde, zamanın eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın konuşmasından önce bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası yapılan incelemelerde, patlamanın iki farklı çöp tenekesine konulan patlayıcılarla gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. Olayın failleri Orhan Gönder, İsmail Korkmaz, Mustafa Kılınç, Burhan Gök emniyet güçlerince kıskıvrak yakalandı.

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