Havalimanı otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

08.08.2019 07:43

Havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsü Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde yoldan çıkarak yol kenarında meyve satan stantlara çarpıp devrildi. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Çatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 7 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Olay yerinden görüntüler;

HAVALİMANI YOLUNDA BİR KAZA DAHA

Kaza saat 05.00 sıralarında Hasdal-İstanbul Havalimanı yolu Mithatpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, havalimanı istikametine seyir halinde olan Bilal Öztürk idaresindeki 34 JYC 19 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Önce bariyerlere çarpan kamyonardından yol ortasında devrildi. Kazada sürücü Öztürk ile yanında bulunan Barış Tutal yaralandı.

KENDİ İMKANLARI İLE KAMYONDAN ÇIKTILAR

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

YOL TAMAMEN TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından İstanbul Havalimanı yönünde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, devrilen kamyonun kaldırılması için tamamen kapatıldı. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmasının ardından kamyon kaldırılarak yol kenarına alındı.

UÇAĞA YETİŞMEK İÇİN HAYATLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

Yolun tamamen trafiğe kapatılmasının ardından bazı yolcular, otobüsten ve taksilerden inerek karşı şeride geçti. Hayatlarını tehlikeye atarak yolun karşı şeridine geçen vatandaşlar gelen taksilerle alternatif yollardan havalimanına ulaşmaya çalıştı.

KAMYONUN KENARA ÇEKİLMESİYLE TRAFİK AÇILDI

Ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalarının ardından devrilen kamyon önce düzeltildi. Ardından da başka bir hafriyat kamyonu ve iş makinası yardımıyla kenara alındı. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin yolu temizlemesiyle birlikte trafik yeniden açıldı.