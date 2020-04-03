Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 19,77 km derinliğinde meydana geldi. Gün içinde Van'ın Tuşba ilçesinde de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.15'te Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 19,77 kilometre derinliğinde meydana geldi. VAN'DA DA DEPREM OLMUŞTU Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tuşba ilçesinde saat 08.44'te 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.