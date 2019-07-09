Son Dakika! Hamile kadının aracına saldıran maganda kardeşler için istenen ceza belli oldu

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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