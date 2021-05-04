Son dakika... Haliliye Belediyesi'nden çocuklara kıyafet yardımı
Son dakika haberlerine göre Haliliye Belediyesi, ramazan bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımında bulundu.
Haliliye Belediyesi, ramazan bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımında bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren giyim markette hazırlanan kıyafetler, görevlilerce paketlenerek belirlenen adresteki çocukların evlerine teslim edilmeye başlandı.
Açıklamada, kıyafet yardımından yararlanmak isteyen vatandaşların belediyenin 444 22 63 numaralı telefonu arayarak, kayıt yaptırabilecekleri kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü