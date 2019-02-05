Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'a 8 Yeni Üye Seçti! İşte O İsimler

Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay'a 8 yeni üye seçilmesine karar verdi. Yeni Yargıtay üyeleri FETÖ ile mücadelede öne çıkan hakim savcılar arasından seçildi.

16 ÜYELİK BOŞ BULUNUYORDU

Yargıtay'da halen emeklilik nedeniyle 16 üyelik boş bulunuyordu. Daha önce çıkarılan ve Yargıtay'ın daire ile üye sayısının azaltılmasını öngören yasa gereği boşalan üyeliklerin yarısı oranında üye seçimi yapılması hüküm altına alınmıştı.

8 YENİ ÜYE İÇİN SEÇİM YAPILDI

Bu kapsamda HSK Genel Kurulu bugün 8 yeni Yargıtay üyesini belirlemek için seçim yaptı. Yeni Yargıtay üyeleri FETÖ ile mücadelede öne çıkan hakim savcılar arasından seçildi.

İŞTE O İSİMLER:

Ankara'da önemli darbe davalarına bakan Ağır Ceza Mahkeme başkanlarından Mustafa Yiğitsoy ve Zikrullah Özbağ yeni yargıtay üyesi oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Cumhuriyet Başsavısı Vek. Musa Yücel ve Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Artunç Yargıtay üyesi oldu.