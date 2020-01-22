: Son dakika: Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu

22.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:19

Libya'daki UMH güçleri, Hafter milislerinin, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurduğunu açıkladı.

BAŞKENTTEKİ HAVALİMANINI VURDULAR

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlaması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya Konferansı düzenlenmişti. Taraflar masadan, Libya'da askeri çözümün yerine siyasi çözümün uygulanmasına karar vermişlerdi. Ancak darbeci Hafter güçleri, ateşkes anlaşmasına uymayıp saldırı düzenlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda darbeci Hafter milisleri, Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurduğunu açıkladı.

MOSKOVA'DA MASAYI TERK ETMİŞTİ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Libya'da ateşkes anlaşması yapılmasına dair çağrısı üzerine Türkiye ve Rusya heyetleri başta olmak üzere Moskova'da görüşmeler başlamıştı. Ancak darbeci Hafter anlaşmayı imzalamadan, masayı terk etmişti.

BERLİN'DE 'LİBYA' ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya Konferansı düzenlenmişti. Zirve sonrası yayınlanan bildirgede, Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasının desteklendiği belirtilirken, Libya Siyasi Anlaşması'nın siyasi çözüm için önemli bir yol haritası olduğu kaydedilmişti.

SERRAC BM'DEN ASKER TALEP ETMİŞTİ

Libya'daki zirve öncesi bir açıklama yapan Libya ulusal hükümet Başbakanı el Serac, BM himayesinde Uluslar arası asker gücü gönderilmesini istemişti. El Serac "Eğer Halife Hafter saldırılarını durdurmazsa, Uluslar arası toplumun harekete geçmesi, Libya sivil halkını korumak için Uluslar arası askeri bir güç göndermesi gerekir. Böyle bir askeri güç BM himayesi altında olmalı. Kimin askeri güce katılacağına uzmanlar istişare ederek, karar vermeli" ifadelerini kullanmıştı.

LİBYA'DA SON DURUM

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011'de başlayan iç savaş hala sürüyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) siyasi çözüm çabaları da bugüne kadar başarıya ulaşmış değil.

İki farklı hükümet tarafından yönetilen ve coğrafi olarak da üçe bölünmüş durumda. Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.

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