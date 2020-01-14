: Son dakika: Ateşkesi imzalamayan Hafter'in milisleri saldırılara devam etmek için toplanıyor

14.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in çağrısıyla Libya'da ateşkes anlaşması yapılması konusunda Moskova'da taraflar arasında başlayan görüşmelerde uzlaşıya varılan taslak metni, Türkiye karşıtı olan darbeci general Hafter tarafından kabul görülmedi. Hafter, masadan kalkarak Rusya'yı terk etti. Hafter'in bu harekatı sonrasında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar, Hafter milislerinin saldırılara devam etmek için Trablus'un güneyinde toplandığını belirtti.

TERHUNE'YE ULAŞTILAR

Libya hükümetine bağlı askeri kaynaklar, BAE'ye ait zırhlı araç ve topların Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune'ye ulaştığını açıkladı.

ANLAŞMAYI İMZALAMADAN MOSKOVA'YI TERK ETTİ

Orta Doğu'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Hafter'in heyetinde bulunan bir delegasyon Hafter'in anlaşma taslağını incelediğini fakat Hafter aleyhinde birçok kararlar bulunduğu için Hafter'in anlaşmayı imzalamadığını söyledi.

Hafter tarafı bundan sonraki süreçte Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile görüşmelere devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

"HAFTER, GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"

Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamadan masadan kalkmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafter'in ortaya koyduğu şartlar gerçek yüzünü gösteriyor. Daha önceki anlaşmalarda sicilinin hiç de iyi olmadığını gayet iyi biliyoruz. Bugün ateşkesi reddetmesi bizi hiç de şaşırtmadı. Ancak bu defa geçmişten farklı olarak işin içinde Türkiye var. Dün Moskova'da yürütülen görüşmelerin, darbeci Hafter'in gerçek yüzünü göstermesi bakımından olumlu buluyoruz" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: ANLAMI OLMAZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hafter'in ateşkes anlaşması imzalamaması kimin savaş kimin barış istediğini gösteriyor. Böyle devam ederse Berlin sürecinin bir anlamı olmaz" ifadelerini kullandı.

CİHAT ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Libya'da General Halife Hafter, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi kabul etmesinin ardından 'seferberlik ve cihat çağrısı' yapmıştı.

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