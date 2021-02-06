Son dakika haberleri | Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan İBB'nin kamulaştırmayı iptal kararına tepki Açıklaması

Son dakika haberleri: Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), spor kompleksi yapılması beklenen arazideki kamulaştırma kararını iptal etmesine ilişkin, "Doğrusu imar planı dururken, bizim mülkiyetimizle ilgili davalar devam ederken, bu kararı şaşkınlıkla karşıladık.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), spor kompleksi yapılması beklenen arazideki kamulaştırma kararını iptal etmesine ilişkin, "Doğrusu imar planı dururken, bizim mülkiyetimizle ilgili davalar devam ederken, bu kararı şaşkınlıkla karşıladık." dedi.

Başkan Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Mahallesi'nde Zeytinburnu Spor Kompleksi inşa edilmesi planlanan alanda yaptığı basın açıklamasında, bulundukları arsada uzun yıllar İBB'ye ait bir spor salonu bulunduğunu ve 2018 yılında depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldığını anlattı.

Alanda Zeytinburnu Spor Kompleksi Projesi'nin başlatıldığını belirten Arısoy, yıkılan salonda özel bir vakfa ait hissenin de 2014 yılında kamulaştırıldığının altını çizdi.

İBB'nin ocak ayının son encümen toplantısında buradaki kamulaştırmadan vazgeçme kararının teklif olarak geldiğini aktaran Başkan Arısoy, "AK Partili encümen üyelerinin itirazı üzerine bir hafta ertelendi. 3 Şubat Çarşamba günü buradaki kamulaştırma kararından vazgeçme kararı alındı. Bu karar, Zeytinburnu Spor Kompleksi uygulamasından vazgeçmek demektir. Doğrusu imar planı dururken, bizim mülkiyetimizle ilgili davalar devam ederken, bu kararı şaşkınlıkla karşıladık. Bir an önce İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu yanlış kararından dönmesini bekliyoruz." dedi.

AK Partili encümen üyelerinin güçlü bir muhalefet gerekçesi olduğunun da altını çizen Arısoy, "Onlarla birlikte bunun yargıdan döneceğinden eminiz. Ona kalmadan İBB'nin geri adım atmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Karara muhalefet şerhi

İBB Kamulaştırma Müdürlüğünün İBB Encümenine sunduğu teklifte "Projenin yatırım önceliğinin bulunmaması ve kamulaştırma bütçesinin daha verimli kullanılması" gerekçe gösterilirken, AK Partili İBB encümen üyeleri teklife muhalefet şerhi koymuşlardı. AK Partili encümen üyeleri uygulamanın kamu adına telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağı uyarısında da bulunmuşlardı.

Kamulaştırma işlemi tamamlanmış ve İBB adına tescili de yapılmış gayrimenkulün iadesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğu belirtilen muhalefet şerhinde, yürürlükteki imar planı uyarınca kamu yararı bulunduğu ve idarenin tüm eylem ve işlemlerinde kamu yararını gözetmek zorunda olduğu vurgulanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici