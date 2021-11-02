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Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü

Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre SAMSUN'un Alaçam ilçesinde, 50 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hilal Daştanbek (11), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'un Alaçam ilçesinde, 50 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hilal Daştanbek (11), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Ayhan A. yönetimindeki 34 JN 6998 plakalı otomobil, viyadük çıkışında ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hilal Daştanbek'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Hilal, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hilal, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve buradan Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Hilal, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

50 METRE UZAKLIKTAKİ ÜST GEÇİT KULLANILMADI

Hilal'in hayatını kaybettiği olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıkta üst geçit olduğu ancak Daştanbek ailesinin kullanmadığı belirlendi. Gözaltına alınan sürücü Ayhan A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü

Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü

Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü

Demirören Haber Ajansı / Emre Şahinol - Son Dakika Haberleri
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