Son dakika haberleri | Yolda yürürken tabancalı saldırıda öldü

Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da, yürüyerek evine giden Hasan Aslan (44). tabancayla ateş açılarak öldürüldü.

ŞANLIURFA'da, yürüyerek evine giden Hasan Aslan (44). tabancayla ateş açılarak öldürüldü.

Olay, gece geç saatlerde Tılfındır Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyerek evine giden Hasan Aslan, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmada şüpheli, yanındaki tabancayla Aslan'a rasgele ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aslan, silah sesini duyarların çağırdığı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Aslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul