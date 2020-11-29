Son dakika gündem: Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

29.11.2020 19:07 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:21

Son dakika haberler: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alaşehir ilçesinde saat 17.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Yayla Sokak'ta tek katlı bir evde yangın çıktı. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangına komşuların ihbarı üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Şubesi ekipleri müdahalede bulundu. Yangının söndürülmesinin ardından evde yalnız yaşadığı öğrenilen 86 yaşındaki Zeynep Bayram isimli kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler evde tek başına yaşayan Zeynep Bayram'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
2020'de başımıza daha neler gelecek? Korona bitmeden başka bir kabus yeniden hortladı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

(Hüseyin Keskin/İHA)

Son dakika gündem: Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Kazada ağır yaralanan yaşlı sürücü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Kazada ağır yaralanan yaşlı sürücü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika! Malatya'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son dakika! Malatya'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde çıkan yangında damat Mustafa Terzi hayatını kaybetti
Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde çıkan yangında damat Mustafa Terzi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Arınç Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Beyonce Enes Batur İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Orhun Ene Erol Bulut Samet Aybaba Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 19:22:02. #1.14#
title