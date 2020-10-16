Son dakika haberleri... Yalova'da okullarda sağlık personeli görev alacak
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Son dakika haberleri... Yalova'da okullarda sağlık personeli görev alacak

16.10.2020 13:21 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:21
Son dakika haberleri... Yalova'da okullarda sağlık personeli görev alacak

Son dakika gündem haberi: Yalova'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda sağlık personeli görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Yalova'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda sağlık personeli görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Muammer Erol başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Kararları gündemi ile yapılan toplantıda, Kovid-19'un seyri göz önüne alındığında eğitim döneminin başlamasında sakınca bulunmadığı ifade edildi.

Okul yönetimi, öğretmen ve velilerin Sağlık Bakanlığı'nın "Kovid-19 Salgın Yönetim Rehberi"nde belirtilen hususlara dikkat etmelerinin sağlanması, okullarda maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması, el hijyeni ve ilgili diğer tedbirlere uyulması konusunda maksimum hassasiyet gösterilmesine dikkati çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sağlık Eğitim Elele Projesi' kapsamında Sağlık Müdürlüğü tarafından bir sağlık personelinin okullarda görevlendirilmesine ve bu personelin hem okuldaki hijyen koşullarını hem de Kovid-19 vaka çıkması durumunda okulda yapılması gereken işleri koordine etmesine, okullarda alınması gerekli tedbirler ve pozitif vaka çıkması durumunda izlenecek algoritmaların İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm okul yöneticilerine tebliğ edilmesine,

velilerin okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde oluşturacağı sosyal mesafe ihlal risklerinin kolluk güçlerince kontrol edilmesine,

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetlerde yaşayan çocukların da okullarında eğitimlerine başlayabilmelerine kararlaştırılmıştır."

Ayrıca evde takibi yapılan pozitif vakalardan, ev ortamında birden fazla kişi olması ve fiziki imkanlar sebebiyle izolasyon kurallarına uyulmasının zor olacağına kanaat getirildiğine yer verilen açıklamada, belirtilen vakaların izolasyon için KYK Yurduna alınmasına karar verildiği belirtildi.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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