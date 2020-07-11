Son dakika haberleri: Vali Gürel'den köy ziyareti
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Son dakika haberleri: Vali Gürel'den köy ziyareti

Son dakika haberine göre Karabük Valisi Fuat Gürel, Ovacık Kaymakamı Musa Ayyıldız ile birlikte Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyünü ziyaret ederek köyde yaşayan vatandaşlarla sohbet etti.

Son dakika haberleri: Vali Gürel'den köy ziyareti
11.07.2020 13:50 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:55

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ovacık Kaymakamı Musa Ayyıldız ile birlikte Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyünü ziyaret ederek köyde yaşayan vatandaşlarla sohbet etti.

Köy muhtarı Sıtkı Par'dan elektrik, yol ve su sorunu başta olmak üzere köyün sorunları ve genel durumu hakkında bilgi alan Vali Gürel, daha sonra köy kahvehanesinin önünde bir araya geldiği vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Muhtar Sıtkı Par ve köy sakinleri köylerini ziyaret etmesinden duydukları mutluluğu ifade ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Fuat Gürel ve Ovacık Kaymakamı Musa Ayyıldız'a teşekkür etti.

Kışla köyüne ulaşımı sağlayan köy girişindeki köprüde de incelemelerde bulunan Vali Gürel, köprüde yapılabilecek iyileştirme çalışmaları hakkında Kaymakam Ayyıldız ve Muhtar Par ile değerlendirmelerde bulunduktan sonra köy ziyaretini tamamladı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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