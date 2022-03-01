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Son dakika haberleri! Üzerine sac düşen işçi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı, Mesut Işık - Güncel
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Son dakika haberleri! Üzerine sac düşen işçi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde otomotiv parçası üreten bir fabrikada çalışan Sinan Karakoç (25), üzerine sac düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde otomotiv parçası üreten bir fabrikada çalışan Sinan Karakoç (25), üzerine sac düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan otomotiv parçası üreten bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre fabrikada su borularında yaşanan bir arızanın giderilmesi için çalışan Sinan Karakoç'un üzerine sac devrildi. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sinan Karakoç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Karakoç'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak için morga götürüldü. Sinan Karakoç'un cenazesinin memleketi olan Samsun'un Terme ilçesine gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mesut Işık - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Güncel, Haberler

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