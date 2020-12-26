Son dakika haberleri! Ukrayna'da Süpermen kıyafeti giyen cani 3 kişiyi öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Ukrayna'da Süpermen kıyafeti giyen cani 3 kişiyi öldürdü

26.12.2020 23:56 | Son Güncelleme: 27.12.2020 00:01
Son dakika haberleri! Ukrayna'da Süpermen kıyafeti giyen cani 3 kişiyi öldürdü

Son dakika haberi... Ukrayna'da Süpermen kıyafeti giyen bir cani, 3 kişiyi öldürdü.

Ukrayna'da Süpermen kıyafeti giyen bir cani, 3 kişiyi öldürdü.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slavyansk kentinde Süpermen kıyafeti giyen 26 yaşındaki bir kişi dükkanına gittiği arkadaşı ile tartışmaya başladı. 26 yaşındaki adam, tartışma sonucu arkadaşını iple boğarak öldürdü. Cinayetin ardından izlerini örtmek için öldürdüğü arkadaşının evine giden cani, öldürdüğü arkadaşının ev arkadaşını ve 79 yaşındaki annesini öldürdü.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, cinayeti işleyen kişinin Süpermen kıyafeti giydiğine dikkat çekilerek, bu kişinin daha önce de sabıkalı olduğu aktarıldı. Bakanlık, sorguya alınan ve ardından mahkemeye sevk edilen saldırganın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti.

Zanlının sorgusunda ilk cinayeti tartışma sonucu işlediğini sonraki 2 cinayeti ise tanıklık edebilecekleri gerekçesiyle yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Hatice Şendil Seren Serengil
Spor Arda Turan Okan Buruk Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Erkek Çocuk Balık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Ukrayna'da Süpermen kıyafeti giyen cani 3 kişiyi öldürdü | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 00:01:45. #1.14#
title