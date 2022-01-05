Son dakika haberleri... Tunus yargısı, Gannuşi ile Merzuki dahil 19 siyasinin mahkemeye sevk edilmesine karar verdi

Tunus yargısının, Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin "seçim ihlalleri işledikleri" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmelerine karar verdiği bildirildi.

Tunus resmi haber ajansında, başkent Tunus'taki Asliye Hukuk Mahkemesi Bilgi ve İletişim Bürosu tarafından yayımlanan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, aralarında Gannuşi, Merzuki, Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi, eski Savunma Bakanı Abdulkerim Zubeydi, eski Başbakanlardan İlyas el-Fahfah, Yusuf Şahid, Mehdi Cuma ve Hamadi el-Cibali'nin de bulunduğu 19 kişinin "seçim ihlalleri işledikleri" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmelerine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, mahkemeye sevkine karar verilenlerin sosyal medya aracılığı ile "gayri meşru seçim propagandası" yapmak ve "seçim yasakları döneminde seçim propagandasına devam etmekle" suçlandığı kaydedildi.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

AA / Yosra Ouanes - Son Dakika Haberleri

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