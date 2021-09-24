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Son dakika haberleri: Tunus'taki Onur Koalisyonu: (Cumhurbaşkanı) son kararların ardından anayasal meşruiyetin dışına çıktı"

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Tunus'taki Onur Koalisyonu: (Cumhurbaşkanı) son kararların ardından anayasal meşruiyetin dışına çıktı

Son dakika haberine göre Tunus'ta Onur Koalisyonu, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yürütme yetkisini üstlenmesine yönelik kararlarını "anayasal meşruiyetin dışına çıkmak" olarak değerlendirdi.

Tunus'ta Onur Koalisyonu, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yürütme yetkisini üstlenmesine yönelik kararlarını "anayasal meşruiyetin dışına çıkmak" olarak değerlendirdi.

Onur Koalisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Said'in icraatlarının "ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan tüm yasal, ahlaki ve siyasi normların ihlali" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "(Cumhurbaşkanı) son kararların ardından anayasal meşruiyetin dışına çıktı ve siyasi meşruiyetini kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Said'in 2014 anayasasının çalışmalarını askıya aldığı ve kendisine göre kamu yetkileri için geçici bir düzenleme yaptığı aktarılan açıklamada, ülkede yaşananların tümünden Cumhurbaşkanının sorumlu olduğu kaydedildi.

"Bütün siyasi kesimlere ortak siyasi tutumlar formüle ederek her türlü tiranlığa direnmeleri" çağrısı yapılan açıklamada, Tunus halkının geleceğini tehdit eden yeni diktatörlüğe karşı barışçıl, medeni ve yasal tüm protestolara destek verdikleri vurgulandı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanına ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Son Dakika Haberleri
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