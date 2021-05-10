Son dakika haberleri | Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanı ve eşi için hastanede tören düzenlendi

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da geçirdikleri trafik kazası sonucuna vefat eden sağlık çalışanı Sibel ve eşi Şener Uzun çifti çalıştığı hastanede yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da geçirdikleri trafik kazası sonucuna vefat eden sağlık çalışanı Sibel ve eşi Şener Uzun çifti çalıştığı hastanede yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sağlık çalışanı Sibel Uzun'un babası hastane önünde çalışma arkadaşlarından helallik istedi. Uzun çiftinin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy Bolluca Mezarlığına defnedildi.

Ankara'da geçirdikleri trafik kazasında olay yerinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı Sibel ve eşi Şener Uzun çifti için çalıştığı Arnavutköy Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Törene sağlık çalışanı Sibel Uzun'un mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Törene katılanlar yakalarına vefat eden karı ve kocanın fotoğraflarını taktı. Sağlık çalışanı kızı ve damadı için çalışma arkadaşlarından helallik isteyen baba ve ağabey adeta yürekleri dağladı. Uzun çiftinin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy Bolluca Mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı