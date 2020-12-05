Son dakika haberleri | Ters şeritte seyrederek trafiği tehlikeye atan at arabası kamerada
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Son dakika haberleri | Ters şeritte seyrederek trafiği tehlikeye atan at arabası kamerada

05.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:58
Son dakika haberleri | Ters şeritte seyrederek trafiği tehlikeye atan at arabası kamerada

Son dakika gündem haberi: BURSA'da kara yolu üzerinde bir at arabası, ters şeritte ilerledi.

BURSA'da kara yolu üzerinde bir at arabası, ters şeritte ilerledi. Trafiği tehlikeye atan at arabası sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa-Mudanya yolu üzerinde meydana gelen olayda, polisten kaçtığı iddia edilen bir kişi kullandığı at arabasıyla, ters şeride girdi. Sürücünün, üzerine doğru gelen araçları umursamadan at arabasıyla hızla yola devam ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafiği tehlikeye atan sürücünün kullandığı at arabası, bir araca çarparak durdu. Maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrası polis ekipleri, at arabasının sürücüsünü yakalayarak gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri | Ters şeritte seyrederek trafiği tehlikeye atan at arabası kamerada
Son dakika haberleri | Ters şeritte seyrederek trafiği tehlikeye atan at arabası kamerada
Son dakika haberleri | Ters şeritte seyrederek trafiği tehlikeye atan at arabası kamerada
Son dakika haberleri | Ters şeritte seyrederek trafiği tehlikeye atan at arabası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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