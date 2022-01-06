Son dakika haberleri! Taşıtlara bağlı hava kirliliği her yıl 1,85 milyon çocukta astıma neden oluyor

Yeni yürütülen bir araştırma, motorlu taşıtlara bağlı hava kirliliğinin, dünyada yılda yaklaşık 1,85 milyon çocukta astıma neden olduğunu ortaya koydu.

"Lancet Planetary Health" dergisinde yayımlanan çalışmada, 2000-2019 yıllarında Los Angeles'tan Mumbai'ye kadar 13 binden fazla şehirde taşıtların yol açtığı hava kirliliğiyle çocuklarda görülen astım arasındaki ilişki incelendi.

Araştırmacılar, kentlerdeki egzoz emisyonları, enerji santralleri ve endüstriyel bölgelerden kaynaklanan azot dioksitin konsantrasyonlarını analiz etti.

Çalışmada motorlu taşıtlara bağlı hava kirliliğinin, dünyada yılda yaklaşık 1,85 milyon çocukta astıma neden olduğu sonucuna varılırken, astım vakalarının üçte ikisinin kentlerde görüldüğü belirtildi.

Azot dioksitin neden olduğu astım vakaların oranının, ABD gibi ülkelerde uygulanan daha sıkı hava kirliliğine karşı düzenlemeler sayesinde son zamanlarda düştüğüne işaret edilen araştırmada, azot dioksit kaynaklı hava kirliliğinin Güney Asya, Sahra Altı Afrika ve Orta Doğu'da arttığı değerlendirmesine yer verildi.

Çalışmada azot dioksit kirliliği ile bağlantılı çocuk astım vakalarının Güney Asya ve Sahra Altı Afrika için önemli bir halk sağlığı yükü oluşturduğu kaydedildi.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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