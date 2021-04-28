Son dakika haberleri: Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika haberleri: Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haberleri: Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alifakı Mahallesinde sabah 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, M.G. (49) idaresindeki 01 YL 821 plakalı kamyonet, Onur Kaya (20) adlı kişiye çarptı. Ağır yaralanan Onur Kaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Son dakika haberleri: Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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