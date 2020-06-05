Son dakika haberleri! SPOR Semih Özsoy Nihat Özdemir'in ihracı konusunda gerekeni yapacağız
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Son dakika haberleri! SPOR Semih Özsoy Nihat Özdemir'in ihracı konusunda gerekeni yapacağız

Son dakika habere göre SPOR Semih Özsoy Nihat Özdemir'in ihracı konusunda gerekeni yapacağızDavanın arefesinde Nihat beyin böyle bir açıklama yapması enteresan - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili büyük bir...

05.06.2020 18:26 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:34

SPOR Semih Özsoy Nihat Özdemir'in ihracı konusunda gerekeni yapacağız

Davanın arefesinde Nihat beyin böyle bir açıklama yapması enteresan

- Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili büyük bir talep geldiğini ve gerekeni yapacaklarını söyledi.

TFF Başkanı Özdemir'in dün katıldığı bir canlı yayında 2010-2011 sezonuyla ilgili söylediği sözlerin ardından sarı lacivertli kulüpten tepki geldi. Başkan vekili Semih Özsoy, Nihat Özdemir ile ilgili kulüp üyelerinden büyük bir serzeniş olduğunu belirterek kulüp televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Fenerbahçe, Türkiye'dir. Kongre üyesi olmayanlardan bile büyük talep geliyor. 2011'den bu yana mücadele var. Böyle bir şey yapmasına kayıtsız kalamayız. En büyük yaptığı haksızlık dava tarafıdır. Ne gerekiyorsa yapılacaktır. Ne gerekirse yapılır ifadelerini kullandı.

DAVANIN AREFESİNDE NİHAT BEYİN BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMASI ENTERESAN

Bu konuyla ilgili sessiz kalmayan herkese teşekkürlerini ileten Özsoy, Dilekçelerini veren, sessiz kalmayan kesime de teşekkür ediyoruz. Sessiz kalan bir kesim var, onları anlayamıyoruz. Bizim haklı mücadelemizde, kumpas davasında, temmuza ertelenen davanın arefesinde Nihat beyin böyle bir açıklama yapması da enteresan. Bir tek onamaya kalmış. Devlet mahkemeleri tarafından şike yoktur denmesine rağmen Nihat beyin böyle bir açıklama yapması, bizim de ayrı düşünmemiz gereken bir şeydir dedi.

Son dakika haberleri! SPOR Semih Özsoy Nihat Özdemir'in ihracı konusunda gerekeni yapacağız

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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