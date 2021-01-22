Son dakika haberleri: Siverek'te yangında dumandan zehirlenen 5 inek telef oldu
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Son dakika haberleri: Siverek'te yangında dumandan zehirlenen 5 inek telef oldu

22.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:37
Son dakika haberleri: Siverek'te yangında dumandan zehirlenen 5 inek telef oldu

Son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan, yanındaki ahıra sıçrayan yangında dumandan zehirlenen 5 inek telef oldu.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan, yanındaki ahıra sıçrayan yangında dumandan zehirlenen 5 inek telef oldu.

Siverek ilçesine bağlı İleri Mahallesi'nde Mustafa Akgeyik'e ait evde yangın çıktı. Büyüyen alevler, kısa sürede evin yanındaki ahıra da sıçradı. İhbar üzerine mahalleye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ahırdaki 5 inek dumandan zehirlenerek telef oldu. Evi ve ahırı yanan, inekleri telef olan Mustafa Akgeyik, "8 kişilik aileyiz ve tek geçim kaynağımız bu ineklerdi" diyerek yetkililerden yardım istedi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 


Son dakika haberleri: Siverek'te yangında dumandan zehirlenen 5 inek telef oldu
Son dakika haberleri: Siverek'te yangında dumandan zehirlenen 5 inek telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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