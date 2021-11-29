Son dakika haberleri! Sivas'ta iki katlı evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Sivas'ta iki katlı ev, çatısında çıkan yangında zarar gördü.
SİVAS (AA) - Sivas'ta iki katlı ev, çatısında çıkan yangında zarar gördü.
Altuntabak Mahallesi 1. Sokak'ta üst katında Abdurrahman Çam'ın (71) yaşadığı iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Abdurrahman Çam'ı ve alt kattaki 3 çocuklu aileyi tahliye eden itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
Evi zarar gören Çam'ı, komşuları ve polis ekipleri teselli etmeye çalıştı.