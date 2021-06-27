Son dakika haberleri | Sınava şehit polis babasının meslektaşları götürdü
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Son dakika haberleri | Sınava şehit polis babasının meslektaşları götürdü

Son dakika haberleri | Sınava şehit polis babasının meslektaşları götürdü
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ADANA polisi, görev yaptığı Ordu'da 2001 yılında şehit olan polis memuru Adem Savaş'ın (20), henüz 1 aylıkken geride bıraktığı bedensel engelli oğlu Alperen Savaş'ı (20) evinden alıp, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği üniversiteye götürdü.

ADANA polisi, görev yaptığı Ordu'da 2001 yılında şehit olan polis memuru Adem Savaş'ın (20), henüz 1 aylıkken geride bıraktığı bedensel engelli oğlu Alperen Savaş'ı (20) evinden alıp, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği üniversiteye götürdü.

Görev yaptığı Ordu'da 20 yıl önce iki kişi arasında çıkan kavgaya müdahale sırasında taraflardan birinin tabancasından çıkan kurşunla şehit olan polis memuru Adem Savaş'ın, henüz 1 aylıkken geride bıraktığı bedensel engelli oğlu Alperen'in YKS'ye gireceğini öğrenen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, Alperen'in gireceği Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına götürmek için sabah saatlerinde evlerine gitti. Ekipleri gören Alperen, duygulu anlar yaşadı.

'ÖMÜR BOYU ANLATACAĞIM BİR ANI OLDU'Polislerin her zaman ailesinin yanında olduğunu ve bu nedenle de gurur duyduğunu belirten Alperen Savaş, "Benim için çok farklı bir deneyim, ömrüm boyunca anlatacağım bir anı oldu. Sınav heyecanım var. Sınavımın güzel geçeceğini düşünüyorum. Daha çok sözel alanlara yönelip coğrafya, tarih ve edebiyat bölümlerini tercih etmek istiyorum. Daha sonra da bürokrasiyle ilgilenmeyi düşünüyorum" diye konuştu.'HER ZAMAN YANIMIZDALAR'Alperen'in annesi Sevgi Savaş ise polislere teşekkür ederek, "Sağ olsunlar polisler her zaman hem Alperen'in hem de benim yanımdaydı. Oğlum için de önemli bir gün. Bizim polislerden bir talebimiz olmadı. Onların düşünüp yanımıza gelmeleri, çok güzel bir şey" dedi.

Ekipler, tekerlekli sandalyeyle evden aşağı indirdiği Alperen'i polis arabasına bindirip, sınava gireceği Çukurova Üniversitesi Yabancı Dil Fakültesi'ne götürdü.


Son dakika haberleri | Sınava şehit polis babasının meslektaşları götürdü
Son dakika haberleri | Sınava şehit polis babasının meslektaşları götürdü
Son dakika haberleri | Sınava şehit polis babasının meslektaşları götürdü
Son dakika haberleri | Sınava şehit polis babasının meslektaşları götürdü
Son dakika haberleri | Sınava şehit polis babasının meslektaşları götürdü
Son dakika haberleri | Sınava şehit polis babasının meslektaşları götürdü
Son dakika haberleri | Sınava şehit polis babasının meslektaşları götürdü
Son dakika haberleri | Sınava şehit polis babasının meslektaşları götürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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